Kronprinsesse Mette-Marit: – Et beintøft år

Programmet, som sendes i sin helhet på NRK første juledag, ble lagt ut på NRK TV onsdag morgen.

Kronprinsparet har vært sparsom med ordene i kjølvannet av siktelsene mot hennes eldste sønn, Marius Borg Høiby. Men til NRK åpner hun og kronprins Haakon opp.

Kronprinsessen sier det har vært et krevende år og en krevende høst.

– Det har vært beintøft, det er ikke annet å si. Det har vært skikkelig tøft for oss og for alle, tror jeg, sier kronprinsessen.

Høiby ble pågrepet og siktet for skadeverk og vold i august. Høiby har senere innrømmet å ha utøvd vold og ødelagt gjenstander i alkohol- og kokainrus i en leilighet på Frogner. Siktelsen mot Høiby har etter hvert blitt utvidet til å gjelde mishandling i nære relasjoner, brudd på besøksforbud og voldtekt uten samleie. Han nekter straffskyld for dette.

Kronprinsesse Mette-Marit sier de i lengre tid har fått profesjonell hjelp fra helsevesenet og at de ikke hadde klart å stå i situasjon uten den hjelpen.

Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål om hva kronprinsparet har visst og gjort i saken. Om hvorfor det har vært så vanskelig å svare på spørsmålene, svarer kronprins Haakon at han tror det ikke hadde vært riktig å være så åpen som enkelte har ønsket.

– For det er veldig mange hensyn å ta. Vi er opptatt av alle parter i saken, og noen har vært tydelig på at de ønsker ro og ikke så mye oppmerksomhet. For oss har det vært riktig å respektere det også. Og Marius, det er hans historie, og det må vi også ha respekt for, sier han.