Trump gjentar ønske om kontroll over Grønland i julehilsen

– Likeså for folket på Grønland, som USA trenger med tanke på nasjonal sikkerhet og som ønsker at USA skal være der, og det vil vi være, skriver den påtroppende presidenten i et innlegg på Truth Social.

Julehilsenen kommer kun noen dager atter at Trump gjentok sine ønsker om amerikansk kontroll og eierskap på Grønland, en øy som tilhører Danmark.

Senest søndag skrev Trump at «av hensyn til nasjonal sikkerhet og frihet over hele verden, føler USA at eierskap og kontroll over Grønland er avgjørende», en uttalelse som fikk danskene til å se rødt.

Trump skrev ikke svart på hvitt at det er amerikansk kontroll som er avgjørende, og han skrev heller ikke at USA vil kjøpe Grønland. Sistnevnte var uttalelsen som skapte størst friksjon i det dansk-amerikanske samarbeidet under Trumps forrige presidentperiode.

Forslaget om oppkjøp av øya ble den gang raskt avvist av Danmarks statsminister Mette Frederiksen som kalte tilbudet «absurd».

Grønlands landsstyreformann Múte B- Egede har også avvist Trumps seneste anmodning og sagt at Grønland ikke er til salgs.