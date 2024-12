Trump hevder kinesiske soldater drifter Panamakanalen

Den påtroppende presidenten pekte på Marino Cabrera få dager etter at han truet med at USA kan komme til å ta tilbake kontrollen over Panama-kanalen.

Trump mener at Panama krever urettferdig høye avgifter for amerikanske skip som passerer gjennom Panamakanalen. I tillegg viser han til risiko for kinesisk innflytelse over Panama og mener at det er kinesiske soldater som drifter kanalen.

– Få forstår latinamerikansk politikk bedre enn Kevin. Han kommer til å gjøre en fantastisk jobb med å representere vårt lands interesser i Panama, skriver Trump i et innlegg på sin egen plattform Truth Social.

Marino Cabrera er født og oppvokst i Miami i USA som sønn av innvandrerforeldre fra Cuba. Han har tidligere hatt ulike verv i Miami og ledet Trumps valgkampteam i Florida i 2020.

Panamas president svarte samme dag med klar beskjed om at det ikke blir aktuelt at USA tar kontroll over kanalen. Han avviste at Kina har noen som helst innflytelse over kanalen, og gjorde det klart at det ikke er noen kinesiske soldater der.

– Vårt lands uavhengighet er ikke noe å forhandle om. Hver eneste kvadratmeter av Panamakanalen og områdene rundt hører til Panama, sa president Jose Raul Mulino.

USA sto for byggingen av kanalen, som sto klar til bruk for 110 år siden, og som i dag er verdens viktigste kanal sammen med Suezkanalen. USA forvaltet både kanalen og landområdet rundt i flere tiår, og senere i fellesskap med Panama. I 1999 overlot USA full kontroll over kanalen til Panama.

Kina har ingenting å gjøre med administrasjonen av kanalen, men en filial av det Hongkong-baserte selskapet Hutchinson Holdings har lenge driftet havnene i hver sin ende av kanalen.

