Det opplyser kystvakten i en uttalelse fredag og understreker at de tar de nylige ødeleggelsene av undersjøisk infrastruktur seriøst.

Kystvakten opplyser at de vil ta i bruk blant annet skip og luftfartøy for å følge nøye med på skipstrafikken.

Det ble iverksatt etterforskning første juledag etter at det ble oppdaget at kraftkabelen Estlink 2 mellom Finland og Estland var ødelagt. Andre juledag informerte estiske myndigheter at det også var skader på fire kommunikasjonskabler.

Alle kablene ble skadet onsdag kveld. To av dem er kuttet helt, og de andre er skadet på andre måter.

Skipet Eagle S., som seiler under flagget til Cookøyene, er mistenkt i saken. Hendelsen etterforskes som grov sabotasje, ifølge finsk politi.

Finske og estiske myndigheter mener skipet er del av den russiske «skyggeflåten», skip Russland bruker for å omgå sanksjoner.

(©NTB)