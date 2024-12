Påtalemyndigheten i Sør-Korea: Yoon tillot skyting og bruk av øks mot nasjonalforsamlingen

Dette går fram av tiltalen mot tidligere forsvarsminister Kim Yong-hyun, som er anklaget for sin rolle i hendelsen i starten av desember.

Etter at Yoon erklærte militær unntakstilstand, strømmet folkevalgte til nasjonalforsamlingen for å vedta at unntakstilstanden var opphevet.

Samtidig ankom tungt væpnede styrker den lovgivende forsamlingen. Noen tok seg over sperringer, og vinduer ble knust.

Da skal Yoon ha spurt Lee Jin-woo, sjefen for de militære styrkene i hovedstaden Seoul, hvorfor soldatene ennå ikke hadde tatt seg inn i forsamlingen der representantene skulle stemme.

– Bryt ned døren og dra dem ut, selv om det betyr å skyte, sa Yoon, ifølge tiltaledokumentene.

Angivelig åpnet han også for at soldatene kunne bryte seg inn i nasjonalforsamlingen med øks.

Tross militæroperasjonen ble unntakstilstanden enstemmig opphevet av de folkevalgte. Yoon ble senere stilt for riksrett.

En av Yoons advokater avviser framstillingen i tiltaledokumentene og sier den ikke er i overensstemmelse med «de objektive omstendighetene».