Tysk statsministerkandidat hardt ut mot Elon Musk

– Jeg kan ikke huske, i vestlige demokratiers historie, at det har vært et tilsvarende tilfelle av innblanding i valgkampen til et vennligsinnet land, sier partilederen til avis- og magasinutgiveren Funke Mediengruppe.

Merz kalte Musks oppfordring om støtte til AfD i valget 23. februar for «påtrengende og arrogant.»

I en kommentarartikkel for den konservative tyske avisen Die Welt i helgen beskrev Musk AfD som «det siste håpet for dette landet.» Publiseringen av artikkelen førte til at en ledende redaktør i avisen sa opp i protest.

– Tenk deg et øyeblikk den – berettigede – reaksjonen fra amerikanere på en tilsvarende artikkel av en fremtredende tysk forretningsmann i New York Times som støtter en outsider i den amerikanske presidentvalgkampen, fortsetter Merz.

Musk, som blant annet eier meldingstjenesten X og er blant verdens aller rikeste, har blitt en nær rådgiver for påtroppende president Donald Trump. Han har rettferdiggjort sin innblanding i tysk politikk med at han er administrerende direktør i elbilprodusenten Tesla, som driver en stor fabrikk øst for Berlin, og derfor har en legitim interesse.