Nato-topp hevder det er reell fare for et ukonvensjonelt russisk angrep

Den canadiske diplomaten er en av toppene i Natos avdeling for hybrid- og cyberkrigføring. I et intervju med Sky News søndag sier han at alliansen har nådd et kritisk punkt etter flere sabotasjeaksjoner man mistenker Russland står bak.

Han peker blant annet på flere tilfeller der kabler er kuttet på bunnen av Østersjøen, sabotasje mot bygninger og planting av brannbomber på innsiden av fraktefly siden russerne angrep Ukraina i februar 2022.

Ifølge Appathurai har det vært opp mot 100 tilfeller hvor man mistenker at russerne er involvert i lignende aksjoner.

– Antallet angrep nærmer seg en mengde som ville blitt sett på som totalt uakseptabelt for fem år siden, sa han.

Skulle Russland gå til et ukonvensjonelt angrep mot Nato sier Appathurai at det er fare for betydelige tap.