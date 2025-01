Mange nye regler i 2025: Dyrere pass, men dusjen kan bli litt billigere

Overgangen til et nytt år betyr også at en mange nye lover, regler og ordninger blir satt ut i livet. Fra 1. januar får blant annet kampsportutøvere enklere regler om knockout å forholde seg til, det blir ulovlig å tape mer enn 900 kroner dagen i bingohallen, og de som har epler, bær eller honning til overs fra egen hage, kan tjene mer enn dobbelt så mye skattefritt.

– Hvis du bare blir igjen i Hemsedal etter skiferien i romjula og får deg en jobb på nærbutikken, så kan du trekke fra 25.000 på studielånet i året, ler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han minner om at flere regelendringer fra nyttår vil kunne slå positivt ut for økonomien til vanlige folk.

Foruten kuttet i studielånet hvis man bosetter seg i en av landets 212 minst sentrale kommuner, kan man jo også dra nytte av økningen fra 8.000 til 10.000 kroner i skattefrie ansatterabatter

– Ja, de som jobber i butikken og som har kanskje ikke den høyeste lønnen, men har for øvrig en utrolig viktig jobb, kan få litt mer skattefri rabatt fra arbeidsgiveren, sier Vedum.

Litt billigere å dusje

En annen gruppe Sp-lederen er glad for at får endringer i statusen, er utvidelsen av fradraget for alle pendlere som bor på brakke. Ordningen var tidligere begrenset til to år, men Vedum påpeker at i mange yrker jobber man borte hjemmefra og bor på anlegg i årevis.

– De som er anleggsarbeidere og som bor mye borte, kommer bedre ut av dette, sier han.

Grensen øker også for den skattepliktige grensen for inntekter fra utleie av egen bolig eller hytta. Den er i dag på 10.000 kroner årlig, men økes til 15.000 kroner. En endring som Vedum erkjenner ikke treffer så mange, men som er viktig for dem med solceller på taket, er fribeløpet på 15.000 kroner og at bare 85 prosent av inntekten over skal være skattepliktig for salg av overskuddsstrøm.