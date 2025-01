Dagens Industri: – Tenk nytt om Systembolaget

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vladimir Putin forsøker å gjenreise Stor-Russland, og Vest-Europa er ikke forberedt. Én grunn er at kriterier for miljø, sosiale forhold og styring (ESG) hindrer investeringer i forsvarssektoren. Som forventet er ikke bærekraft, hva det nå enn betyr, en prioritet for Russland, Iran, Kina og Nord-Korea.

Financial Times

For 70 prosent av rike familier går formuen tapt innen andre generasjon, og 90 prosent innen tredje. Unge arvinger med plutselige rikdommer kan sløse bort pengene på eksotiske investeringer eller den seneste aksjetrenden. Planlegging av arveoppgjør og finansiell utdanning vil bli stadig viktigere.

Die Welt

Hvilke politikere bør møtes på TV? Skal det være to, tre eller kandidater til stede? Eller kanskje en runde med alle toppkandidatene? Det kommende forbundsdagsvalget gjør det ikke lett å svare.

Dagens Industri

Systembolaget betraktes som avgjørende for folkehelsen, men alkoholmonopolet har utviklet seg til å bli en offensiv aktør. Svenskene er nå blant verdens mest ivrige forbrukere av pappvin. Tiden er inne for å tenke nytt. Systembolaget kan operere parallelt med private aktører, slik det ble gjort da apotekmarkedet ble avregulert.

