NHO-undersøkelse: Unges bekymringer øker

– Bekymringen har økt de siste årene. Spesielt bekymringen for egen økonomi og for krig og uro, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

De siste tre årene har økonomi, krig og klima toppet bekymringslisten til unge, og slik er det også i år. Men nå skaper økonomien mer engstelse enn noen gang.

7 av 10 unge oppgir at de bekymrer seg for økte rente- og levekostnader, og 4 av 10 oppgir bekymring for norsk økonomi, dobbelt så mange som for fire år siden.

Det viser en undersøkelse av unge i alderen 15–29 år som Opinion har gjort på vegne av NHO.

Psykisk helse

Men ikke alt i undersøkelsen er mørkt, ifølge NHO-sjefen. Flere unge enn før er EU-positive, og mange har tro på internasjonalt samarbeid, noe Almlid ser lyst på.

– For når det blir mer uro, geopolitisk splittelse og krig, så er det veldig viktig å støtte og tro på internasjonalt samarbeid, sier han.

Mange flere enn før er også opptatt av at arbeidsgiver skal ta vare på ansattes psykiske helse.

– Det er varsku til arbeidslivet, sier Almlid som peker på at arbeidsgiver har et særlig ansvar for at ansatte har det bra på jobb.

Kvinner bekymrer seg mest

Det er flere kvinner enn menn som bekymrer seg på alle punktene i NHO-undersøkelsens liste over bekymringer, utenom ett.

Over dobbelt så mange kvinner som menn uroer seg for rasisme, mens nesten dobbelt så mange kvinner som menn er bekymret for eget stressnivå, noe som gjelder cirka 6 av 10 kvinner.

Klart flest kvinner, nesten 8 av 10, oppga bekymring for krig og uro i verden, mens under 5 av 10 menn oppga det samme.

Kun ytringsfrihet, muligheten til å si hva man vil, bekymrer flere menn enn kvinner.

Klimabekymringen dabber av

Til tross for at verden allerede i år vil overskride 1,5-gradersgrensen og utallige varmerekorder blir slått i Europa, er stadig færre unge bekymret for klimaet.

For fire år siden delte 65 prosent av unge bekymringen for klimaendringer, ifølge NHOs tall. I dag gjelder det fortsatt flertallet, men på 54 prosent.

– Andre bekymringer har økt mer enn klima, men bekymringen for klimaendringer har stabilt vært veldig høy, og det må politikerne se, sier NHO-sjefen.

Undersøkelsen hadde 1334 respondenter med et landsrepresentativt utvalg av personer i aldersgruppen 15–29 år.