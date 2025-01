EU varsler tiltak mot skyggeflåte av skip som omgår sanksjonene mot Russland

Det er det siste tilfellet av mulig sabotasje mot en finsk strømkabel til Estland som har utløst reaksjonen fra EUs utenrikssjef Kaja Kallas.

Estlink 2-kabelen ble kappet onsdag forrige uke i det finske myndigheter tror er en sabotasjeaksjon. Et skip som heter Eagle S, og som er registrert på Cookøyene, er mistenkt for å ha trukket et anker langs bunnen over mangfoldige kilometer og forårsaket skaden.

Skipet befinner seg nå i finsk farvann mens undersøkelsene pågår.

I et intervju med avisen Die Welt sier Kallas at EU vil skjerpe tiltakene mot den trusselen som disse skipene utgjør. EU mener at Eagle S er en del av den såkalte skyggeflåten av lasteskip og oljetankere som Russland bruker under bordet for å omgå EU-sanksjonene.

– De siste sabotasjeforsøkene i Østersjøen er ikke isolerte hendelser, men inngår i et mønster av handlinger som går ut på å skade vår infrastruktur på områder om energi og kommunikasjon, sier Kallas.

