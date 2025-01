Hastemøtet om togkaoset finner sted neste uke

Det er duket for hastemøte tirsdag neste uke, opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til TV 2.

– Jeg har kalt inn Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn til et møte første uka i januar for å få en redegjørelse for det som skjedde og for å drøfte hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen, sa han i forrige uke.

Møtet finnet sted i Samferdselsdepartementet i Akersgata 59 (R5) 7. januar klokken 14.30.

I over tolv timer var det stans i togtrafikken i hele landet. Bane Nor sa at togstansen skyldtes en feil i kommunikasjonssystemet mellom togene og trafikkstyringssentralen.

Hensikten med møtet er å få en redegjørelse for det som skjedde, og for å drøfte hvordan de kan unngå at det skjer igjen. Etter møtet er Nygård tilgjengelig for pressen, opplyser Samferdselsdepartementet.

