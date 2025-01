Trump tapte ankesak om injuriedom i New York

Avgjørelsen ble fattet av et panel på tre dommere i en ankedomstol på Manhattan og offentliggjort mandag.

En lavere rettsinstans har tidligere konkludert med at Trump er erstatningsansvarlig for et seksuelt overgrep i 1996 og senere ærekrenkelser mot skribenten.

Carroll anklaget videre Trump for å ha ødelagt ryktet hennes som pålitelig journalist ved å nekte for at han voldtok henne for nesten tre tiår siden.

Hendelsen skal ha skjedd i et prøverom på et shoppingsenter på Manhattan. Carroll hevdet at Trump voldtok henne, en påstand han blankt avviser. I et innlegg på sin eget nettsted Truth Social i 2022 betegnet han påstanden som en ren bløff.

Selv om juryen på Manhattan i 2023 ikke kom til at Trump hadde begått voldtekt, tilkjente de Carroll 5 millioner dollar for seksuelt overgrep og ærekrenkelse.

Denne dommen anket Trumps advokater, men nå er anken avvist.

En annen jury kom i januar i år til at Trump skulle betale Carroll 83,3 millioner dollar med henvisning til de samme punktene. Denne saken er også anket, men ankebehandlingen er ikke ferdig.

Trump avviser også denne jurykjennelsen.

(NTB)