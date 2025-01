Putin om 2025: – Alt skal bli bra

Nøyaktig 25 år etter at Putin tok over etter sin forgjenger Boris Jeltsin sa han i sin tale at landet skal være stolt over det som er blitt gjort i hans regjeringstid i et kvart århundre.

«Og nå, på terskelen til et nytt år, tenker vi på fremtiden. Vi er trygge på at alt skal bli bra, vi skal bare fortsette ferden fremover. Vi vet med sikkerhet at det absolutt viktigste for oss var, er og forblir troen på Russland og innbyggernes ve og vel», sa Putin i den vel tre minutter lange talen.

72-åringen sendte også en hilsen til de russiske soldatene som kjemper i krigen mot Ukraina. Han kom ikke med noen kommentar til situasjonen på slagmarken, og han sa ingenting om en mulig slutt på krigen.

– Vi er stolt av motet deres, vi tror på dere, sa han i sin hilsen til soldatene.

(NTB)