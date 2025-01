Gassprisen stiger før ukrainsk stopp av russisk gass

En femårig transittavtale mellom Ukraina og Russland utløper 1. nyttårsdag. Den russiske gassen eksporteres hovedsakelig til EU-landet Slovakia og har altså blitt holdt i gang til tross for krigen.

Dagen før stenging steg gassprisen tirsdag til det høyeste nivået siden november 2023, da den også nådde 50 euro per megawattime. Det til tross for at denne gassen kun anslås å utgjøre rundt 5 prosent av den europeiske etterspørselen, ifølge Bloomberg.

Slovakia er et av landene som delvis er avhengig av billig russisk gass, og som har vært opptatt av å få en forlengelse av den russisk-ukrainske avtalen. Men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde så sent som i desember at ingen ny avtale kommer til å bli inngått.

I tillegg til den planlagte stengingen av gassrørledningen, regner man med at kaldt vær kommer til å påvirke prisbildet.

Bloomberg rapporterer at europeiske gasspriser har steget med nesten 50 prosent i år. Prisene holder seg likevel godt under toppnivåene fra begynnelsen av Ukraina-krigen i 2022.

