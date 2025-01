Dagens Industri: – Sverige er blitt et friere land

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Velgerne forventer resultater, og Republikanerne kan ikke unngå ansvar når de nå har makten. Hvis de ikke engang klarer å velge en speaker uten dramatikk, lover det dårlig for de neste to årene.

Financial Times

Konflikt og uro rundt gjør det lett å overse den fremgangen vi oppnår for å forbedre livet på vår sårbare planet. Teknologiske fremskritt har åpnet en æra med akselererende forskningsoppdagelser. Nå må disse utnyttes til gagn for menneskeheten og naturen.

Die Welt

Bare noen få uker etter Assad-regimets fall øker spenning i Syria. Den sekteriske splittelsen og de konkurrerende eksterne interessene gjør det nye Syria til en eksplosiv blanding som kan føre seg til en ny borgerkrig.

Dagens Industri

1. januar ble Sverige et litt friere land. Fra og med nå har lønnstakere rett til ytterligere et jobbskattefradrag, marginalskatten senkes, og skatten på investeringssparekonto (ISK) fjernes helt opp til et visst beløp. For å sikre mer ressurser til staten bør fokuset være på økonomisk vekst og økt sysselsetting, ikke høyere skatter. Derfor må frihetsreformene fortsette.