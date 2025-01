Zelenskyj: Trumps uforutsigbarhet kan få slutt på krigen

– Han er veldig sterk og uforutsigbar, og jeg vil virkelig at Trumps uforutsigbarhet skal gjelde mot Russland også. Jeg tror han har et oppriktig ønske om å avslutte krigen, sa Zelenskyj om den påtroppende amerikanske presidenten.

Trump har lenge påstått at han kan få slutt på den snart tre år lange krigen mellom Ukraina og Russland «på 24 timer». Ukraina har fryktet at det betyr at han vil tvinge dem til å gi bort territorier i bytte mot fred.

Siden Trump vant valget i november, har Zelenskyj imidlertid forsøkt å bygge broer med ham.

Den ukrainske presidenten sier han også støtter tanken om at Frankrike kan sette inn fredsbevarende styrker i Ukraina dersom det kommer til en fredsavtale. Samtidig gjør han det klart at dette også forutsetter at Ukraina må kunne slutte seg til Nato for å garantere freden.

I tillegg anerkjente Zelenskyj at ukrainske soldater er «slitne» etter mange måneder med intense russiske angrep ved fronten. Russland har gjort mange små framrykninger det siste året, i bytte mot store tap.

(NTB)