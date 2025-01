Biden stanser salg av US Steel til Japan

To ikke navngitte tjenestemenn i den amerikanske administrasjonen sier til Washington Post at beslutningen etter planen skal kunngjøres fredag, med mindre presidenten ombestemmer seg i siste liten, noe kildene ikke forventer.

Biden har tidligere sagt at han er imot avtalen, og at det er «livsviktig» at US Steel forblir et amerikanskeid og -styrt selskap. Han har derfor valgt å sette foten ned, til tross for at noen av rådgiverne hans har forsøkt å overbevise ham om det motsatte. De har advart om at en avvisning av en stor investering kan skade forholdet til Japan.

US Steel sliter økonomisk og har sagt at de trenger avtalen med Nippon Steel for å sikre tilstrekkelig investering i stålverk i delstaten Pennsylvania. Dersom avtalen ikke går gjennom, hevder selskapet at de må stenge de aktuelle anleggene.

Påtroppende president Donald Trump har også varslet at han ville stanse salget. Bare dager etter at Trump ble gjenvalgt i november sa Nippon Steel at de håpet avtalen kunne sluttføres før årsskiftet, før Trump er tilbake i Det hvite hus.