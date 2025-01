FT: – Radikal deregulering under Elon Musk

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Jimmy Carter og Joe Biden deler skjebnen som presidenter med bare én periode. Også på andre områder er det likheter: Inflasjon og en svekkelse av USAs internasjonale innflytelse. Likhetene er en påminnelse om at inflasjon er selve akilleshælen for sentrum-venstre-regjeringer.

Financial Times

Europa har et konkurranseproblem, og en del av det skyldes komplekse, overlappende regler og svært omfattende rapporteringskrav. Å håndtere dette bør være topp-prioritet for den nye Europakommisjonen og beslutningstakere i EU-landene i 2025. Radikal deregulering under Elon Musk i USA kan suge næringslivsinvesteringer bort fra Europa.

Die Welt

Det er lettere å begeistre massene med enkle sannheter enn å formidle nyanserte argumenter. Alternativ for Tyskland og venstrepopulisten Sahra Wagenknecht lover en rask vei til fred i Ukraina. De vekker mer følelser og applaus enn politikere som må forklare hvorfor våpenleveranser og diplomati ikke utelukker hverandre.

Dagens Industri

Selv om desemberovenskomsten fra 2014 bare holdt i ett år, levde dens ånd videre i to mandatperioder. Det innebar at Sverigedemokraterna skulle holdes utenfor makten gjennom spesialavtaler. Dette ble starten på en uheldig periode for Moderaterna.

