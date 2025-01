Finsk domstol avviser å frigi tankskipet Eagle S

Domstolen avviser både kravet om at skipet skal frigis og økonomiske krav for rederiet som eier det, skriver Hufvudstadsbladet.

Avgjørelsen kom etter en muntlig forhandling der bare politiet og rederiet og besetningens advokat Herman Ljungberg la fram sine argumenter.

Ljungberg sier at han ikke forstår tingrettens beslutning. Tidligere har han sagt at situasjonen er stressende for besetningen på skipet.

Estlink 2-kabelen ble kappet onsdag forrige uke i det finske myndigheter tror er en sabotasjeaksjon. Skipet Eagle S, som er registrert på Cookøyene, er mistenkt for å ha trukket et anker langs bunnen over flere kilometer og forårsaket skaden.

Skipet befinner seg i finsk farvann mens etterforskningen pågår. Åtte av de 24 besetningsmedlemmene på skipet er mistenkt i saken og underlagt reiseforbud.

I kjølvannet av saken har EU varslet strengere tiltak mot den såkalte skyggeflåten av skip som frakter varer inn og ut av Russland i strid med sanksjonsreglene.