Dagsavisens sjefredaktør går av etter ett år i stillingen

– Haaland-Carlsen tok over sjefsrollen i Dagsavisen på et utfordrende tidspunkt for ett år siden, blant annet etter nedleggelse av de lokale utgavene Demokraten og Rogalands Avis. Dagsavisen har det siste året spisset satsingen på abonnement og har gjennomført en prosess med tydeliggjøring av produktet, sier styreleder Per Magne Tveiten i Dagsavisen i en pressemelding.

Annonsenedgang

Det heter det at det siste året har vært krevende, med nedgang i annonseomsetningen.

Haaland-Carlsens stilling deles nå midlertidig i to med kommersiell direktør Nina Kordahl som konstituert adm. direktør, og med politisk redaktør Lars West Johnsen som konstituert sjefredaktør. Nå skal avisen starte en rekrutteringsprosess som blant annet vil avgjøre om stillingen skal splittes permanent.

Gir ikke begrunnelse

I pressemeldingen oppgir ikke Dagsavisen noen årsak til at Haaland-Carlsen nå slutter etter kun et drøyt år i stillingen.

– Det har vært krevende og utviklende å lede Dagsavisen gjennom snuoperasjonen avisen har gått gjennom det siste året, sier Haaland-Carlsen.