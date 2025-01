Elon Musk skal intervjue statsministerkandidaten til tysk ytre høyre-parti

Weidels talsperson sier at samtalens hovedtemaer skal være «ytringsfrihet og AfDs ideer for et bærekraftig Tyskland». Musk skrev nylig et leserinnlegg i avisa Die Welt der han gikk ut med støtte til ytre høyre-partiet.

Samtalen, som skal strømmes på Musks plattform X, skal etter planen holdes klokka 19 den 9. januar. To dager senere skal Weidel klappes gjennom som partiets statsministerkandidat i valget 23. februar.

Talspersonen avviste imidlertid et rykte om at Weidel skal i innsettelsen til USAs påtroppende president og Musks nære allierte, Donald Trump. På det tidspunktet kommer hun til å være altfor opptatt med å drive valgkamp, heter det.