Virusutbrudd i Kina – myndighetene maner til ro

Det skriver den indiske avisen The Economic Times.

Viruset forårsaker forkjølelseslignende symptomer. I alvorlige tilfeller kan viruset gi pustevansker. Det er særlig små barn, personer over 65 år og personer med nedsatt immunforsvar som er mest utsatt for å få mer alvorlige symptomer.

Videoer og bilder i sosiale medier viser angivelig overfylte sykehus og pasienter med munnbind. Ifølge Reuters sprer smitten seg særlig blant barn i 14-årsalderen i Kinas nordlige regioner.

HMPV er et luftbårent virus og sprer seg gjennom blant annet nysing og hosting. Det ble registrert første gang i 2001, og det finnes ennå ikke en vaksine mot det.

Kan Biao, talsperson for det kinesiske direktoratet for sykdomsbekjempelse sier ifølge Reuters at Kina trolig vil oppleve en økning i ulike luftveisinfeksjoner denne vinteren og våren. Han sier videre, uten å utdype, at det samlede antall sykdomstilfeller blir mindre i år enn i fjor.