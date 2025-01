Syntetiske aksjer for ansatte - dette bør du vite

GJESTEKOMMENTAR

Syntetiske aksjer og opsjoner er intet nytt, men det skjer stadig avklaringer. Ordningene kan være smidige. Syntetiske aksjer skilles fra ordinære aksjer ved at de baseres på en avtale, som økonomisk sett skal reflektere et reelt aksjeeie i selskapet. Syntetiske aksjer følger selskapets aksjeverdi direkte, krone for krone. De syntetiske aksjene gir ingen organisatoriske rettigheter, men kun rett til en kontantbetaling.

Advokat Einar Heiberg i Bull & Co . Foto: Iván Kverme

Ordningene er godt egnet for selskaper med målsetning om å beholde langsiktig og stabilt eierskap, uten eksterne eiere, og som samtidig ønsker å tilby ansatte ordninger som om de var reelle eiere.

Arbeidsinntekt, kapitalinntekt og fradrag

Skattedirektoratet har kort og greit kommet til at en ansatt med avtale om en syntetisk aksje skal beskattes med 22 prosent av gevinsten ved innløsning, og at det gis fradrag på 22 prosent ved tap. Reglene om oppregulering med 1,72 og skjermingsfradrag, kommer ikke til anvendelse. Bra for den ansatte. Ved utbytteutdelinger til de reelle eierne i selskapet verdijusteres de syntetiske aksjene tilsvarende, slik at også beløpet for denne verdijusteringen beskattes med 22 prosent ved innløsningen.

Videre har Skattedirektoratet kommet til at dersom den ansatte eier syntetiske aksjer gjennom et eget holdingselskap, blir gevinsten skattefri for holdingselskapet (tap er ikke fradragsberettiget). Den syntetiske aksjen anses som et «finansielt instrument» og omfattes av fritaksmetoden. Godt for den ansatte. Ved utdeling fra holdingselskapet skattlegges aksjonærer med 37,84 prosent.

Syntetiske aksjer kjøpes til markedsverdi, det vil si en verdi som fullt ut speiler verdien på de underliggende aksjene på ervervstidspunktet. Syntetiske aksjer kan være knyttet til verdien av A- eller B-aksjer. Dersom den ansatte er gitt delkreditt av arbeidsgiverselskapet for kjøp av de syntetiske aksjene, må det betales normrente for kreditten. Dette for å unngå fordelsbeskatning for den ansatte og arbeidsgiveravgift for selskapet.

I nylig publisert BFU 9/2024 har Skattedirektoratet konkludert med at syntetiske aksjer hvor avtaleutstederselskapet kontrollerer aksjer i underliggende selskap, som inngår som referansestørrelse for å beregne verdien av de syntetiske aksjene, også skal anses som et «finansielt instrument». Et ansatteiet holdingselskap vil følgelig også kunne innløse slike syntetiske aksjer skattefritt. Bra for den ansatte.