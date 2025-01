Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

USAs president Joe Biden nekter japanske Nippon Steel å kjøpe opp stålselskapet US Steel. Det er ren økonomisk selvskading som vil svekke USAs omdømme blant investorer. Prosessen ble manipulert for å fremme Bidens politiske agenda, og er en skammelig oppvisning av politisk korrupsjon.

Financial Times

Siden han tapte valget i 2020, har Donald Trump konsekvent lovet å bruke det amerikanske rettssystemet til å ta oppgjør med sine fiender. Dette bør man ta både bokstavelig og alvorlig. Det innebærer at rettsstaten i USA står overfor den ultimate stresstesten.

Die Welt

Det kristendemokratiske CDU ønsker at det i fremtiden skal bli enklere å frata kriminelle oppholdstillatelsen deres. Mange bråkmakere vil da trolig tenke seg om to ganger før de begår sine ugjerninger. Hvis lovforslaget fører til færre oppholdstillatelser for kriminelle, er det et fremskritt.

The Economist

Gråsoneoperasjoner og hybridkrigføring – det finnes mange betegnelser på Russlands bruk av skjulte angrep som gjør motstanderne usikre på hvordan de skal svare. De kan lære av Finland. Deres kystvakt ankom raskt, og beslagla skipet. Dermed påføres eierne betydelige kostnader.

