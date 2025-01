Høyre om nedleggelse av helsekommisjon: – Svekker pasientenes sikkerhet

– Jeg synes dette er veldig alvorlig, og mener det vil svekke pasientenes sikkerhet framover, sier lederen i Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone W. Trøen (H), til NRK.

I fjor sommer offentliggjorde regjeringen at de vil slå sammen Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) og Helsetilsynet. Begrunnelsen var at de ville samle kompetansen i én instans.

Høringsfristen i saken er 20. januar.

Det var Solberg-regjeringen som i sin tid opprettet Ukom. Målet var at helsetjenesten skulle lære av feil og forbedre systemene.

– Når det skjer alvorlige hendelser i helsetjenesten, kan det koste liv. Kommisjonen kan kritisere systemet – noe som er avgjørende for pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenesten, sier Trøen.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver til NRK at sammenslåingen skal gi et enda bedre utgangspunkt for læring og forbedring.

– Det skal bli lettere å melde og å følge opp meldinger om alvorlige hendelser. Dette skal gi en bedre og mer helhetlig oppfølging, skriver statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap).

