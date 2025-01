Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

I et intervju innrømmer USAs utenriksminister Antony Blinken at Hamas trekker seg fra forhandlingene om våpenhvile hver gang den offentlige uenigheten mellom USA og Israel øker. Blinken har rett, og meldinger fra Hamas-leder Yahya Sinwar bekrefter dette.

Financial Times

Den økonomiske optimismen avtar, og veksten har stagnert siden Labour kom til makten i juli i fjor. Men i virkeligheten er de dystre utsiktene i Storbritannia overdrevet. Regjeringen kan takle den dårlige stemningen med en positiv vekstvisjon.

Die Welt

I USA pågår det nå en opphetet debatt om visum for fagarbeidere. En del av Donald Trumps MAGA-bevegelse ønsker å begrense eller til og med avskaffe disse visumene. Går det dårlig, kan innvandringslandet ende opp med å stenge seg inne.

Dagens Industri

Ingenting tyder på at forretningsrisikoen vil bli lavere i år enn i fjor. Det er imidlertid ikke makroøkonomien som bør skape bekymring for bedrifter og investorer, men geopolitikken. Dersom det verste scenariet blir en realitet og Kina invaderer Taiwan, vil det skape rystelser i hele verdensøkonomien. Da blir det umulig for vestlige selskaper å handle med Kina.