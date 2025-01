Snøen har begynt å lave ned – flere problemer for fly, tog og bil

– Områdene vest for Oslofjorden og ytre strøk av Telemark og Agder kan få 30 til 40 centimeter snø, men lokalt rundt 50 centimeter, skriver Meteorologisk institutt, som har sendt ut oransje farevarsel for snø.

På Sørlandet har snøen lavet ned gjennom natten, men på veiene har det ifølge politiet gått greit for seg.

– Det har lavet ned en god stund. Per nå ingen værrelaterte oppdrag i natt. Vi får ta time for time og se hvordan det utvikler seg, sa operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB like før klokken 5.30 mandag.

Ikke lenge etter lå en bil på siden ved påkjøringsfeltet til E18, Brønningsmyr. Her ble det ikke personskade. Snøværet kommer først inn på Sørlandet og vil gradvis bevege seg nordover gjennom det neste halvannet døgnet.

– Vurder om turen er nødvendig

Snøen fører til at brøytebilene er i full aktivitet. I Kristiansand regnet kommunen med at samtlige tilgjengelige 78 brøyteenheter skulle i aksjon i natt, skriver Fædrelandsvennen.

Men selv om det natten har vært rolig, kan det fort bli kaos.

– Det avhenger veldig mye av mengden snø man får. Hvis nedbøren øker veldig nå i morgentimene, så vil det ta lang tid å rydde, selv om vi er godt beredt, sier trafikkoperatør Anniken Island til avisen.

Odde har noen gode råd til dem som setter seg bak rattet i uværet.

– Beregn god tid, kjør etter forholdene. Kanskje til og med vurdere om turen er nødvendig, eller om man kan vente litt.

Uværet førte i natt til kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell mellom Liamyrane bom og Haukelitunnelen. Ifølge veitrafikksentralen kan veien bli stengt på kort varsel.

Tynner ut trafikken på skinnene

For togene går ikke alltid ting på skinner når snøen laver ned. Bane Nor opplyser at togtrafikken på Østlandet blir redusert mandag og tirsdag som følge av det ventede snøværet. Bane Nor opplyser at det vil bli kjørt tog på alle toglinjene, men at noen tog blir innstilt.

– I stedet for å stanse all trafikk, så kommer vi heller til å tynne den ut slik at det går tog. Det er viktig for oss at passasjerene kan komme seg dit de skal med toget også når det snør svært mye. Når vi kjører færre tog slipper vi også flere brøytemaskiner til i sporet, sier regiondirektør Lars Berge i Bane Nor.

På Sørlandsbanen ble toget som skulle gått fra Kristiansand til Stavanger klokka 5.02, innstilt, skriver Fædrelandsvennen. Her blir det buss for tog på strekningen, opplyser Go Ahead.

Flere kansellerte flyavganger

Snøen har de siste dagene ført til trøbbel for luftfarten på Vestlandet, hvor Bergen lufthavn Flesland flere ganger har vært nødt til å stenge ned for å få brøytet rulle- og taksebanene.

Allerede sent søndag kveld tok SAS grep og kansellerte sju avganger fra Stavanger lufthavn, Sola mandag. Dette gjelder avganger til Bergen (klokken 6.19, 9.55 og 16.50), Trondheim (9.45 og 17.00), Oslo (12.55) og København (9.55).