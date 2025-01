Slik flyktet Assads innerste krets fra Syria

Fredag før jul mottok libanesiske myndigheter et varsel fra Interpol som gjaldt en amerikansk arrestordre mot Hassan. USA ønsker ham utlevert hvis han skulle befinne seg i Libanon.

I likhet med Frankrike anklager amerikanerne ham for krigsforbrytelser ettersom han hadde ansvaret for de mange tønnebombeangrepene som drepte tusenvis av sivile syrere i opprørskontrollerte områder under borgerkrigen.

En ikke navngitt kilde i det libanesiske rettsvesenet sier til AFP at de ikke har noen bekreftelse på at Hassan befinner seg i Libanon, men blir han funnet, kommer han til å bli pågrepet, forsikrer han.

Til Libanon om natten

Også andre høytstående medlemmer av Assad-regimet flyktet i all hast. Det gjelder blant annet Bouthaina Shaaban. Hun var tolk for Hafez al-Assad – Assads avdøde far og Syrias tidligere leder – og fungerte nå som rådgiver for Bashar.

Flukten gikk til Libanon natt til 8. desember, samtidig som opprørerne strømmet inn i Damaskus. Deretter reiste hun videre til Abu Dhabi, ifølge en venn i Beirut.

En annen, Kifah Mujahid, kom seg unna med båt til Libanon, ifølge en kilde i det syriske Baath-partiet. Han ledet Baath-brigaden, partiets militære fløy.

Andre regjeringsmedlemmer satte kursen mot hjembyene sine i områder dominert av alawittene, den religiøse minoriteten som Assad tilhører. Men flukten lyktes ikke for alle.

Ihab Makhlouf, Bashar al-Assads fetter, ble skutt og drept 7. desember da han sammen med flere andre forsøkte å flykte fra Damaskus. Han var forretningsmann, men hjalp også regimet med å omgå internasjonale sanksjoner. Tvillingbroren Iyad ble såret i samme hendelse, ifølge en militær kilde fra det tidligere regimet.

– Russland hjalp militærtopper

Storebroren deres, Rami Makhlouf, lyktes med å komme seg unna. Han ble tidligere regnet som Syrias rikeste mann, men kom på kant med Assad-regimet for flere år siden. Det antas at han befinner seg i De forente arabiske emirater.

En rekke andre skal ha krysset grensen til Libanon. Det gjelder blant annet flere forretningsmenn med tett forbindelse til regimet: Mohammed Hamsho, Khalid Qaddur, Samer Debs og Samir Hassan.

Også kontorsjefen til Assads bror Maher, Ghassan Belal, skal ha flyktet via Libanon.

Flere høytstående syriske offiserer fikk på sin side hjelp av Russland til å forlate landet via Hmeimim-basen, ifølge en tidligere libanesisk minister med nære bånd til Syria. Han forteller at offiserene ble belønnet for å ha gitt soldatene sine ordre om ikke å ta kampen opp med opprørerne, ettersom Russland skal ha vært lite lysten på en ny og blodig fase i krigen.