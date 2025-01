NHO-sjefen vil ikke svekke sykelønnen uten bredt forlik

– Får vi ikke til en slik omlegging som treffer alle likt og som kan støttes av et bredt flertall i et politisk forlik, så vil vi ikke gå inn for det. Det viktige for oss er at vi plikter å undersøke mulighetene, sier Almlid til VG.

I desember brøt forhandlingene om ny IA-avtale sammen, og den gjeldende avtalen opphører ved årsskiftet. Stridens kjerne er et krav fra LO om at sykelønnsordningen fredes de neste fire årene, mens NHO kun ville frede den i 18 måneder.

– Det er helt uaktuelt å signere en avtale som freder sykelønnsordningen i fire år. Ikke fordi jeg vil svekke ordningen, men fordi det er viktig å få kunnskap om alt som kan gjøre at sykefraværet går ned, inkludert sykelønnen, sier Almlid.

Han understreker at de ikke krever at sykelønna skal kuttes.

– Men utviklingen i sykefraværet er så alvorlig at vi ikke kan være med på at en mulig årsak til fraværet ikke skal utredes, sier han.

Høyre-leder Erna Solberg sa i forrige uke at de ikke vil kutte i sykepengene.

– Jeg er ikke overrasket over det, når vi ser hva hun og Høyre har sagt utover høsten. Men jeg må jo få si at jeg synes at Ap og Høyre tar feil. Å låse i fire år en diskusjon om en så stor utfordring, da tror jeg de er i utakt med virkeligheten, sier Almlid.