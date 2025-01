Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Da Justin Trudeau ble valgt som Canadas statsminister i 2015, var han et friskt pust med en progressiv agenda for velstand og global ledelse. Nå forlater han stillingen etter år preget av nasjonal tilbakegang.

Financial Times

Donald Trump har antydet at han vil tvinge Kyiv til forhandlinger ved å true med amerikansk bistandskutt. Et kraftig svekket Ukraina kan gli tilbake i Moskvas innflytelsessfære eller bli offer for et nytt russisk angrep senere. Uansett vil oppfatningen være at Washington svikter en alliert. Det vil oppmuntre ikke bare Beijing, men også Nord-Korea og Iran. En dårlig avtale for Ukraina kan bli Trumps Afghanistan.

Die Welt

Den nye arbeidsledighetsstatistikken viser ikke bare at inflasjonen spiser opp den ventede lønnsøkningen. Nå kommer også frykten for å miste jobben. Politikerne bør ikke undervurdere alvoret i dette.

Dagens Industri

Si hva man vil om Donald Trump, men han har en sterk fortelling om seg selv og det han ønsker å oppnå politisk. Den svenske regjeringen får gjort mye, men mangler en fortelling om hva Sverige skal være på lang sikt.

