Flere busslinjer i Oslo er innstilt: – Ikke reis hvis du ikke må

Ruter opplyser tirsdag morgen at en rekke bussavganger i hovedstaden er innstilt fram til tidligst klokken 11.

– Ikke reis hvis du ikke må. Beregn god tid og reis med skinnegående transport hvis du må ut å reise fra morgenen, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter i en pressemelding.

Brøytemannskaper jobber på spreng for å klargjøre traseene slik at også busstrafikken kan fortsette. Ruter opplyser at det gjøres fortløpende vurderinger på hver av busslinjene.

Busslinje 20, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 37, 54, 100, 110, 300, 321, 335, 340, 345, 360 er innstilt i sin helhet.

Allerede mandag kveld innstilte Ruter store deler av bussdriften på grunn av snøen. Årsaken var at de mente det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å opprettholde store deler av bussdriften.

Rammer T-banen

Men det er ikke bare kollektivtrafikk på fire hjul som sliter i snøen tirsdag morgen. På X melder Sporveien at det også er forsinkelser på samtlige T-banelinjer i Oslo.

Linje 1 mellom Bergkrystallen og Frognerseteren er innstilt.

– Vi prøver å få trafikken i gang igjen så raskt som mulig, men mange linjer vil være innstilt fra morgenen. Vi oppdaterer Ruter-appen og ruter.no så raskt det lar seg gjøre når det er endringer for enkeltlinjer, sier Dahl Johansen.

Krevende dag i flytrafikken

Reisende må også belage seg på nye forsinkelser i flytrafikken. Særlig ved Oslo lufthavn er forholdene krevende, ifølge Avinor.