– Jeg er urolig for fremtiden. Spørsmålet er hvordan vi kan forholde oss til stadig større utfordringer i fremtiden. I Norden kan vi samarbeide tettere. Vi har sterke bånd historisk, sa Jacob Wallenberg fra scenen på NHOs årskonferanse i Oslo onsdag.

Wallenberg er styreleder i det svenske industri- og investeringsselskapet Investor AB, som har en børsverdi på 920 milliarder kroner.

Investor AB ble grunnlagt av Wallenberg-familien i 1916, og eier en rekke selskaper med global kundebase, men røtter i Sverige.

Jacob Wallenberg har tidligere vært styreleder, -nestleder eller -medlem i SEB, ABB, Atlas Copco, Investor, SAS, Nasdaq, The Coca-Cola Company og Electrolux.

– Ikke mange fordeler

På konferansescenen ble han intervjuet av Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten siden 2020.

Wallenberg ble spurt om hvilke særtrekk som gir nordisk næringsliv en fordel i den globale konkurransen.

– Vi har ikke så veldig mange fordeler i den globale konkurransen, om vi skal være helt ærlige. Vi har en fin historie. Men Draghi-rapporten taler om en lack of sense of urgency, altså forståelsen av at vi virkelig står overfor en stor utfordring, sier han, og viste til en rapport fra Mario Draghi, tidligere sjef for Den europeiske sentralbanken.

– USAs og EUs BNP var like store i 2008. 15 år senere er USAs BNP 25 prosent større enn EU og Storbritannia til sammen. Det er et sjokkerende tall.

– Denne ulikheten akselererer. Det betyr at den europeiske produktiviteten og konkurransekraften er dårlig. Det betyr at vi får færre arbeidsplasser i Europa. Vi får lavere skatteinntekter som skal finansiere den fine velferdspolitikken som vi alle er veldig stolte av. Det er den fremtiden jeg ser, og det er derfor jeg taler om the sense of urgency. Det bør få alle til å tenke på hvordan vi kan bli bedre, og hvordan vi kan få mer og bedre forskning, sier Wallenberg.

– Mye mer dynamisk

– Vi bør tenke på hvordan vi kan bli mer konkurransekraftige. For våre to venner og konkurrenter i USA og Kina er virkelig konkurransekraftige, sa han.

Kun fire av de 50 største teknologiselskapene i verden er europeiske, påpekte Eilertsen.

– Hvorfor har vi ikke flere? spurte hun.

– Fordi de andre er bedre enn oss. Det er bare å se på USA. De har Silicon Valley, de har Boston, de har Chicago, de har et venturekapitalmarked som er mye mer dynamisk enn det europeiske.