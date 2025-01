Trumps sønn anklager Danmark for rasisme mot grønlendere

– Mange av de unge kom og fortalte oss at når de drar til Danmark, blir de behandlet som annen- og tredjerangsborgere, sier Donald Trump jr. – sønnen til USAs påtroppende president – i et intervju med Fox News.

– Det ser ut til å være en hel der rasisme der, føyer han til.

Trump jr. var tirsdag på et cirka fire timers besøk på Grønland, som er dansk territorium, men med utstrakt selvstyre. Han landet i sin fars privatfly, men hevdet selv at han kun var turist.

Besøket hadde imidlertid sterke politiske overtoner ettersom hans far de siste dagene igjen har lansert ideen om at Grønland bør bli en del av USA. «Gjør Grønland storslått igjen» skrev han i sosiale medier like før sønnen dro til Grønland.

Kritikk mot danske medier

I intervjuet med Fox News sier Trump jr. også at de han snakket med på Grønland, også kritiserte danske medier for å framstille USA i et negativt lys.

– De sa at helt siden min far i sin første mandatperiode begynte å snakke om det (å kjøpe Grønland), har danske medier forsøkt å skape et meget negativt syn på USA for å skape en stemning mot at det skulle skje, sier han.

Diskriminering

Ifølge Institut for menneskerettigheter i København viser flere undersøkelser at mange grønlendere som bor i Danmark, opplever å bli møtt med fordommer og diskriminering.

Trumps interesse for Grønland skyldes at øya har stor strategisk betydning og at den er rik på ressurser, ikke minst viktige metaller. Hans ønske om å sikre seg kontroll over området, knyttes også til USAs konkurranse med Kina.

Onsdag sa Trump at han ikke utelukket å bruke militærmakt for å gjøre Grønland til en del av USA.