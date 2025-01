Støre: Norge har hatt flaks med at vi har styrt

– Norge har hatt flaks med at det er vi som har styrt, sa Støre til humring og latter i salen på NHOs årskonferanse.

Han listet opp at det har vært en krevende tid å ta over regjeringskontorene for tre år siden. Og han er klar for at også 2025 blir krevende.

– Det blir et røft år vi går inn i, sa han.

Det aller røffeste er at det fortsatt er krig i Europa, fortsatte Støre, som sa at alvoret i dette ikke kan understrekes nok.

– Det er farlig, det er dødelig og det er ødeleggende, sa Støre.

Forberedt på Trump

Han trakk også fram ustabilitet i Midtøsten, noe som ikke er bra for verdensøkonomien, og at Donald Trump er på vei tilbake som president i USA.

Han bringer med seg en ny arbeidsform, uttrykte Støre det diplomatisk.

– Større grad av usikkerhet, større vektlegging av gode avtaler. Vi er forberedt på det, og vi skal møte det på en god måte, sa han.

Han mente Norge har mye å bidra med som USA trenger. Både innenfor sikkerhetspolitikken, innenfor teknologi, kritiske mineraler og andre ting. Samtidig påpekte han at Norge er en av de mest åpne økonomiene i verden, og at vi dermed er avhengig av regelbaserte systemer.

– Ikke til salgs!

Støre trakk også fram telefonsamtalen han hadde med Trump etter at han vant valget.

– I og for seg en hyggelig fyr, bemerket Støre, som gjenfortalte at Trump avsluttet samtalen med: «Norway is a great country, and the prime minister is a great guy».

– Da la jeg på, sa Støre til latter i salen.

– Det jeg skulle sagt var: Thank you, mr. President. None of them is for sale, avsluttet Støre, med henvisning til Trumps uttalelser om å kjøpe Grønland og innlemmet øya under USA.