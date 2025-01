– Et godt, lønnsomt og ansvarlig næringsliv er et av de viktigste kjennetegnene på et godt samfunn, sa Helge Lund på NHOs årskonferanse onsdag.

Han er tidligere sjef for Statoil, som nå heter Equinor. Han er styreleder for oljeselskapet BP og for Novo Nordisk.

– Trekker til seg dyktige folk

Lund ble intervjuet av Anniken Hauglie, viseadm. direktør i NHO.

Hva er hemmeligheten bak suksessen Novo Nordisk, spurte hun Lund på scenen.

– Det første som er inspirerende med Novo Nordisk er formålet om å bekjempe alvorlige, kroniske sykdommer. Dette tydelige formålet gjør at de trekker til seg veldig dyktige folk, sa Lund.

– Selskapet investerte mer enn 50 milliarder norske kroner på utvikling i 2023. Det er mer enn hele næringslivet i Norge gjorde i samme periode. Nå gjør vi i tillegg enorme investeringer i produksjon, la han til.

Han trakk også frem et stabilt eierskap. Novo Nordisk er kontrollert av en stiftelse, samtidig som det er børsnotert i København og New York.

– Kunne vi ha fått til dette i Norge? spurte Hauglie.

– I Danmark har de noen sterke industrilokomotiver innen life science, svarte Lund, og nevnte Novo Nordisk, Novonesis, Coloplast og Lundbeck.

– Alle er verdensledende innenfor sine nisjer. Alle er kontrollert av stiftelser, og alle tar et langsiktig perspektiv. Det andre er at suksess ikke kommer av seg selv. Selskapene er del av et veldig sterkt cluster, som også inneholder et tett samarbeid med universitetene, helsevesenet og regjeringen.

– Store utfordringer

– Opplever du at norske politikere har den situasjonsforståelsen som trengs?

– Norge og Europa står overfor store utfordringer, og i Norge har vi et veldig godt utgangspunkt. Vi har et lavt konfliktnivå og et veldig sterkt fundament. Men mitt inntrykk er at det har sneket seg inn en usikkerhet knyttet til viktige beslutninger og rammebetingelsene for næringslivet. Det er litt mindre stabilitet rundt det, og det er en utfordring.

– Det er også en utfordring at det er dyrere å være norsk eier av norske virksomheter, enn å være en utenlandsk eier som eier de samme virksomhetene. Noe av dette må vi ta tak i, svarte han.

– Veldig utfordrende

Lund er opptatt av utfordringene i den såkalte Draghi-rapporten. Den er skrevet av Mario Draghi, tidligere sjef for Den europeiske sentralbanken.

– Hans anbefaling er at vi må investere mer i forskning og utvikling. Vi må også vri innsatsen i forskning, og vi må bli bedre på å kommersialisere resultatene som kommer fra forskning og utvikling.

– Det andre som jeg synes er vesentlig for Europa, er at vi må ha en samlet plan for avkarbonisering og konkurransekraft. Vi må ikke tenke på de to problemstillingene som adskilte problemstillinger.

– Litt av utfordringen for mye av industrien i Europa nå er at vi har høyere energikostnader og høyere priser på karbon enn dem vi konkurrerer med. Det medfører en veldig utfordrende situasjon for mange industrier, tap av arbeidsplasser og risiko for at vi også mister politisk oppslutning for det grønne skiftet, sa Lund.