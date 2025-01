Musk delte falsk nyhet om Støre på X – kan bli del av EU-gransking

– Det kan bli en del av granskingen, bekrefter talsperson for EU-kommisjonen Thomas Regnier på spørsmål fra NTB på kommisjonens daglige pressekonferanse.

Innlegget på X viser et bilde av Støre i samtale med Bill Gates. Over bildet er det satt inn sitater fra Støre om at det er bekymringsfullt at Musk blander seg inn i europeisk politikk.

De to hendelsene har imidlertid ingen ting med hverandre å gjøre. Saken ble først omtalt av Nettavisen.

EU-kommisjonen innledet en gransking av X for brudd på det digitale tjenestedirektivet (DSA) i desember 2023.

Regnier bekrefter overfor NTB at også brudd på regelverket som gjelder land som ikke er EU-medlem, kan bli gransket.