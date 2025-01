– Jeg er litt ambivalent. Han er kanskje mer næringsvennlig enn alternativet, men min sympati ligger totalt på den andre siden. Jeg har sans for den nordiske modellen, og han er ingen representant for den.

– Skatten må justeres

Også Mills-sjef Knut Knutsøn Heje er opptatt av formuesskatt.

– Det som står øverst på vår ønskeliste er at vi får en regjering som setter konkurransekraft for næringslivet høyt på agendaen. Et konkurransedyktig næringsliv er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere, sier Heje.

Han er konsernsjef i Agra, som eier merkevarer som Melange og Mills.

VIL SENKE FORMUESSKATTEN: Knut Knutsøn Heje i Agra, som eier Mills og Melange. Foto: Anders Horntvedt

– Eierbeskatningen må justeres. Formuesskatten og utbytteskatten må være på et nivå som harmonerer med konkurrentene våre, sier han.

I sommer fortalte Heje til Dagens Næringsliv at den politiske risikoen i Norge har økt, og at Agra-konsernet investerer en stadig større del av milliardformuen utenfor Norge.

– Er du og familien selv på flyttefot?

– Nei, ingen i familien som jeg vet om, svarer han.

– Et problem

– Formuesskatten er et problem, men utbytteskatten er et større problem, for den dobler nesten kostnaden av formuesskatten for bedriften, sier investor Jens Ulltveit-Moe.

– Dessuten er jeg veldig opptatt av klima. Nå som vi ser stadig flere klimahendelser, er jeg forbauset over at det kommer så langt nede på den politiske dagsordenen. Jeg tror det er dyrt og farlig å ignorere en slik langsiktig trend, sier han.

– Det er også er veldig viktig å komme inn i EU. Jeg vil ha en norsk EU-søknad, sier han.