Dansk TV 2: Partiledere innkalt til hastemøte om Grønland

De siste dagene har Donald Trump jr. besøkt Grønland, og hans far, USAs påtroppende president, har gjentatt at han vil ha amerikansk kontroll over øya.

Tirsdag truet han Danmark med økonomiske sanksjoner, og han sa at han ikke er fremmed for å bruke militær tvang for å få kontroll over Grønland, som er et dansk territorium.

Trump ga også i 2019 uttrykk for å ville kjøpe Grønland. Den gang avviste Danmarks statsminister Mette Frederiksen utspillet som «absurd». Tirsdag kommenterte hun Trumps siste uttalelser om bruk av militær og økonomisk makt.

– Jeg har ikke fantasi til å forestille meg at vi kommer til dette, sa Frederiksen til dansk TV 2.

Hun slo videre fast at Grønland selv må definere sin egen framtid.