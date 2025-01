WSJ: – Danmark kan ikke forsvare Grønland

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump har alltid likt å snakke om eiendom. Snakket om sammenslåing med Canada er ren trolling, men Grønland, derimot, er interessant. Den gamle kolonimakten Danmark kan ikke forsvare øya mot kinesiske eller russiske ambisjoner. Trump liker å tøffe seg, men hersketeknikker mot USAs venner hjelper lite mot de virkelige fiendene.

Financial Times

Det amerikanske aksjemarkedet er på en opptur, men optimismen skurrer av to grunner. For det første forventer et flertall av økonomene at Donald Trumps økonomiske agenda vil virke negativt inn. For det andre er verdsettelsene av amerikanske aktiva allerede svært høye. Bortsett fra toppen av dotcom-boblen, er pris-til-inntjening-forholdet for aksjer nær sine dyreste nivåer på over et århundre.

Die Welt

USAs presidents krav om betydelig høyere forsvarsutgifter for Nato-medlemmer er radikalt, men det har en legitim kjerne. Europeerne står overfor et valg mellom en avtale med Trump og tilnærming til Russland.

Dagens Industri

Den sovjetiske ubåtgrunnstøtingen utenfor Karlskrona i oktober 1981 er én av Sveriges best håndterte kriser. Den gir viktige lærdommer for den hybridkrigen som i dag utspiller seg under Østersjøens overflate.

Les også FT: – Ukraina kan bli Trumps Afghanistan Et kraftig svekket Ukraina kan gli tilbake i Moskvas innflytelsessfære, skriver Financial Times.