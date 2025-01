Sigve Brekke gjør comeback i telekombransjen i Thailand

Brekke skal lede telekom- og digitale virksomheter for selskapet Charoen Pokphand Group Co. Ltd i Thailand, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg gleder meg også til å returnere til Bangkok, en by jeg kalte mitt hjem mellom 2002 og 2015, skriver han.

Brekke ledet Telenors Asia-satsing i mange av disse årene. Fra august 2015 til desember 2024 var han konsernsjef i Telenor.

65-åringen har også bakgrunn som politiker for Arbeiderpartiet og jobbet blant annet i Forsvarsdepartementet før han begynte i Telenor i 1998.

