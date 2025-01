Oslo-skolen ber Apple trekke omstridt reklamefilm

– Apple sin film om bruk av digital teknologi i våre klasserom har skapt mange reaksjoner. Vi ser filmen kan oppleves som reklame, og at det er problematisk at vi som skoleeier er med på den. Vi har derfor i dag bedt Apple trekke filmen, sier utdanningsdirektør i Oslo Marte Gerhardsen til TV 2.

– Vi kommer til å ha en gjennomgang av hvordan vi vurderer denne typen henvendelser fremover, og hvor grensene skal gå for vår involvering med kommersielle aktører, for å unngå at vi bidrar til å markedsføre produkter, sier hun.