Grønlands statsminister: – Grønland er i sentrum av verden

– Jeg synes dette er meget alvorlig, sier leder Pia Olsen Dyhr i Socialistisk Folkeparti (SF) om at den kommende amerikanske presidenten ikke vil utelukke å bruke militærmakt for å få kontroll over Grønland.

– Så selvfølgelig er det snakk om en krise. Men jeg forstår godt utenriksministerens poeng med å ikke snakke opp denne utfordringen, men i realiteten si «la oss nå løse den», sa SF-lederen på vei inn til møtet på Christiansborg torsdag kveld.

Hun viser til utenriksminister Lars Løkke Rasmussens uttalelser dagen før.

– Jeg har ingen opplevelse av at vi er i en utenrikspolitisk krise, sa utenriksministeren, som tilhører sentrumspartiet Moderaterne.

– Tilhører det grønlandske folk

Tidligere torsdag holdt Grønlands statsminister, landsstyreformann Mute B. Egede, en tale på nyttårsresepsjonen på Grønlands Representasjon i København.

Der sa han at øya «er på vei inn i en ny æra, i et nytt år der Grønland er i sentrum av verden». Den grønlandske regjeringen understreket onsdag at «Grønland tilhører det grønlandske folk», noe også statsminister Mette Frederiksen har gjort.

– Vanvittige uttalelser

Ytre venstrepartiet Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted har krevd at regjeringstoppene er mer tydelig i sin avvisning av Trump.

– Jeg savner fortsatt at regjeringen sier klarer fra i lys av de vanvittige uttalelsene som vi hører, sa Dragsted før møtet på Christiansborg og legger til at han er klar til å høre hva regjeringen har å si.

– Det viktigste akkurat nå er jo også at vi som land holder sammen, for det er en meget alvorlig situasjon, sier han.

– Urealistisk med grønlandsk selvstendighet

Den kanskje mest høylytte kritikeren av regjeringens opptreden i saken, er Morten Messerschmidt, leder av Dansk Folkeparti på ytre høyre fløy i Folketinget. Han varmet opp til møtet med en kronikk i Politiken der han retter hard kritikk mot så vel statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne og hennes utenriksminister.

Messerschmidt mener det er urealistisk at Grønland noen gang skal bli selvstendig. Selv hvis grønlenderne melder seg ut av det såkalte riksfellesskapet med Danmark, «så blir de formentlig bare overtatt av USA», skriver han.

– Nå handler det om at regjeringen snakker den grønlandske regjeringen til fornuft, skriver han.

