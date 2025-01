Mette Frederiksen har foreslått samtale med Trump-administrasjonen

– Vi har foreslått en samtale, som jeg forventer vil finne sted, sier Frederiksen etter et møte med danske partiledere i København torsdag kveld, ifølge Danmarks Radio (DR).

Hun sier det pågår et tett samarbeid mellom den danske regjeringen, USAs nåværende administrasjon og Trumps påtroppende administrasjon.

– Akkurat nå pågår det selvfølgelig et intensivt arbeid med amerikanerne. De er våre viktigste allierte, og vi har kun ett felles ønske, og det går ut på å styrke den vestlige alliansens sikkerhet, noe som selvfølgelig også gjelder Nordatlanteren og Arktis, sier Frederiksen ifølge dansk TV 2.

Men hun tror ikke det kommer til å skje noe konkret rundt noen samtale før Trump er sittende president.

– Vi har ingen grunn til å tro at det skal ende slik, sier Frederiksen med henvisning til Trumps uttalelser de siste dagene om bruk av militær makt.

– Vi regner med, håper på og arbeider for å få et like godt samarbeid med den kommende presidenten som vi har hatt med alle andre presidenter, sier Frederiksen.

(NTB)