Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Innimellom drømmeriene om å annektere Grønland og invadere Panama, antyder Donald Trump at Nato-allierte bør bruke 5 prosent av BNP på forsvar. Det er ingen dårlig idé, men han kan starte hjemme: I fjor brukte USA 3,4 prosent.

Financial Times

Allerede før Donald Trump er tilbake i Det hvite hus, har han vist hvor kaotisk hans andre periode truer med å bli. Et forslag om å kjøpe Grønland er ikke i seg selv absurd. Det finnes historisk presedens for slike avtaler. Dette vil imidlertid være opp til Grønlands befolkning.

Die Welt

Den gamle miljøbevegelsen kjennetegnes av autoritære trekk. Tilhengerne finner tilhørighet i det vi kan kalle anti-velstandsindustrien. Den består av apparatet rundt venstreorienterte partier, medier og organisasjoner som støtter vind- og solenergi-industrien, samt akademiske tenketanker om energiomstilling.

Dagens Industri

Socialdemokraterna ønsker å innføre muligheten for et pristak på mat i EU. Det er å håpe at dette ikke skjer. Populistiske forslag som dette hører ikke hjemme i en markedsøkonomi, men i papirkurven. Det vil ikke gi lavere priser, men redusert mattilbud og tomme hyller.

