Hysjpengedommen: Trump beholder stemmeretten, men får ikke eie våpen

I henhold til føderal lov så kan ikke straffedømte eie skytevåpen. I New York må dessuten alle som er dømt for en forbrytelse, avgi en DNA-prøve til delstatens strafferegister.

– En skam for systemet

Den påtroppende presidenten kalte saken «en skam for systemet» i rettsmøtet på Manhattan fredag. Trump ble kjent skyldig av en jury i mai i fjor, og det er vanlig i det amerikanske rettsvesenet at straffen avgis av en dommer mange måneder senere.

Dommeren i rettssaken, Juan Merchan, antydet på forhånd at Trump verken ville bli dømt til fengsel eller bøter.

Under straffeutmålingen sa Merchan at han ikke trenger å gjenta de skjerpende omstendighetene som han allerede hadde redegjort for tidligere.

Presidentembetets vern

– Men det betydelige, ja, faktisk usedvanlige rettslige vernet som presidentembetet bringer med seg, er en faktor som overgår alt annet, sa Merchan ifølge CNN.

– Dette vernet reduserer ikke alvorsgraden av forbrytelsen eller rettferdiggjør på noen måte at den ble begått, sa Merchan videre, og fortsatte:

– Én makt som dette vernet ikke bringer med seg, er makten til å viske ut en jurys kjennelse. Vanlige borgere får ikke dette rettslige vernet. Det er presidentembetet som gir dette til den som sitter med makten. Det er denne nasjonens innbyggere som nylig bestemte at du nok en gang skal motta fordelene som dette vernet gir.

– Jeg er fullstendig uskyldig

Trump sa videre at rettssaken er «en politisk heksejakt» og at «den ble gjennomført for å skade ryktet mitt». Han insisterte på at han er uskyldig.

– Fakta er at jeg er fullstendig uskyldig. Jeg gjorde ikke noe galt, sa han.

Henvendt til Trump sa Merchan at det er presidentembetet som er ekstraordinært, og ikke personen som innehar embetet. Når rettslokalets dører lukkes, er ikke rettssaken noe annerledes enn noen annen rettssak, sa dommeren.

Merchan beskrev saken som usedvanlig.

– Aldri før har denne domstolen blitt presentert med et så unikt og usedvanlig sett med omstendigheter. Dette har virkelig vært en usedvanlig sak.