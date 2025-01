Nygård åpner flere kollektivfelter på E6 og E18 i Oslo for elbiler i helgene

Byggingen av nytt regjeringskvartal inne i Oslo sentrum førte i fjor til at den sterkt trafikkerte Ring 1 gjennom bykjernen ble stengt for tre år. For å unngå for mange biler inn til sentrum, ved å tvinge folk til å sykle eller kjøre kollektivt, ble det lagt begrensninger på trafikken på europaveiene som går gjennom hovedstaden. Dette har ført til nær endeløse køer og massiv kritikk fra mange hold.

Etter et halvt år ser imidlertid veimyndighetene at trafikkbelastningen likevel ble så stor som de fryktet. Før jul åpnet en strekning av kollektivfeltet mellom Asker og Lysaker for elbiler i helgene. Nå følger samferdselsminister Jon-Ivar Nygård opp med å åpne kollektivfeltene for elbiler på ytterligere fem strekninger.

Ønske om varebiler i kollektivfeltene

Tillatelsen vil gjelde så fort skilter er satt opp, og det kan være på plass innen midten av februar, melder Samferdselsdepartementet.

– Elbilister må derfor være oppmerksom på hvilke skilter som gjelder før de benytter seg av kollektivfeltet. Elbiler kan da kjøre i kollektivfeltet fra natt til lørdag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59, skriver departementet.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu kaller dette et fornuftig første grep av samferdselsministeren og noe som vil sikre bedre trafikkflyt i helgene.

– Nå forventer vi at statsråden også følger opp ønsket fra Stortinget om å la elektriske varebiler få tilgang til kollektivfeltene over hele landet. Mange steder har man gjort det unødvendig strengt. Kollektivfeltene har mye ubrukt kapasitet som kunne vært brukt til å redusere køer og få fart i elektrifiseringen, sier Bu i en kommentar til NTB.

Flere strekninger

Strekningene som blir åpnet, er:

E6: Mortensrud-Ulven, Helsfyr-Grense Skedsmo

E18: Lysaker-Filipstad, Sørenga-Mastemyr

Riksvei 150 (Ring 3): Granfosstunnelen-Storo

– For lite og for sent

I Fremskrittspartiet er man ikke spesielt imponert over samferdselsministerens grep. Frp's samferdselspolitiske talsperson Frank Sve mener at å åpne kollektivfeltene for elbiler rundt Oslo kun i helgene ikke vil hjelpe mot køkaoset.

Partiet vil heller at elbiler skal kunne benytte alle kollektivfeltene på E6 og E18 inn mot Oslo.

– Køkaoset på veiene i og rundt Oslo etter at kollektivfeltene ble stengt for elbiler har fått store konsekvenser for bilistene, men også for lokalmiljøene. I Asker og Bærum har de hatt en sterk vekst på lokalveiene, noe som går utover trafikksikkerheten. Dette er igjen et tiltak som er for lite og for sent fra regjeringen, sier Frank Sve.