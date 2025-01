Scholz: – Grenser er ukrenkelige for alle land

– Prinsippet om ukrenkelige grenser gjelder for alle land, enten de er i vest eller i øst. Dette er et prinsipp som alle land må rette seg etter, enten det er et lite land eller et stort og mektig et, sa Scholz da han lørdag talte på det ekstraordinære landsmøtet i sosialdemokratiske SPD.

Han understreket også at intet land er et annet lands bakgård.

– Ingen land skal måtte frykte naboland som er større enn dem selv. Det er en sentral del av hva vi kaller vestlige verdier, sa han videre.

Trump nektet tidligere i uka å utelukke militærmakt for eventuelt å sikre USA kontrollen over Grønland, som er en del av Danmark. Det samme gjorde han når det gjelder Panamakanalen, som tilhører Panama.