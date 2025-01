Store protester mot AfD i østtysk by

Ifølge tysk politi har minst 8000 demonstranter samlet seg utenfor konferansesenteret der landsmøtet ble innledet lørdag.

I forkant ble det satt opp busser fra hele 70 byer rundt omkring i landet, og protestledere oppgir at over 12.000 demonstranter har kommet til byen, som ligger i delstaten Sachsen.

– Vi fyller gatene i Riesa med mangfold, solidaritet og åpenhet, og mange samler seg foran inngangen til AfDs møte, sier en av arrangørene, Mascha Meier.

Weidel statsministerkandidat

Ifølge en talsmann for AfD ble møtet forsinket med minst en time fordi noen av de 600 delegatene ikke greide å ta seg inn i bygningen.

Kort tid etter møtestart ble partileder Alice Weidel valgt til partiets statsministerkandidat.

I løpet av helgen skal delegatene også bli enige om partiprogram. En langt strengere asyl- og innvandringspolitikk og skroting av euroen er trolig blant punktene.

Pepperspray

Politiet har så langt ikke meldt om alvorlig uro, men de sier at en av byens innfartsårer fortsatt er sperret.

Tidligere på dagen meldte demonstranter at politiet hadde tatt i bruk pepperspray.

Tre av Tysklands største partier holder lørdag møter for å bli enige om politiske programmer og kandidater før valget på ny nasjonalforsamling 23. februar.

Valget er en konsekvens av at landets trepartiregjering kollapset i høst, noe som betyr at Tysklands sosialdemokratiske statsminister Olaf Scholz ikke lenger kan styre med et parlamentarisk flertall i ryggen.