Slovakia og Ukraina har vært i strupen på hverandre både før og etter at gassavtalen mellom Russland og Ukraina utløp ved årsskiftet.

I forrige uke skulle et toppmøte i Brussel finne sted for å angivelig diskutere konsekvensene av de tapte gassvolumene fra Russland. Det endte i ordkrig, et avlyst møte og anklager fra Ukraina om løgn fra Slovakia.

Ukraina hevdet at møtet skulle omhandle Slovakias trussel om å kutte kraftleveransen til landet – ikke den utløpte gassavtalen.

«Hvorfor er denne lederen så avhengig av Moskva? Hva betaler de ham, og hva betaler de ham med?», har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalt.

– Truende

Nå har Slovakias president, Peter Pellegrini, avlyst et møte i Kyiv. I helgen sa presidenten at turen til Ukraina ikke vil finne sted under de nåværende omstendighetene.

– I en situasjon hvor den ukrainske regjeringen og presidenten har kuttet gassforsyningene våre, de nekter å transittere [gass] til Slovakia, som er grunnleggende truende for Slovakias energisikkerhet, sa Pellegrini, ifølge den slovakiske avisen TASR.

– I en situasjon hvor det ukrainske parlamentet vedtar en lov som skal forby transport av olje til Slovakia, selv om vi har gyldige kontrakter, er turen min til Ukraina under slike omstendigheter helt uaktuell, sa presidenten.

Alternativer ruter

Ifølge Oilprice.com har Russlands president Vladimir Putin lovet Slovakia at oljeselskapet Gazprom skal finne alternative ruter for å levere gass til landet.

– Jeg snakket med Putin om en kontrakt mellom oss og Gazprom, som sier at de på en eller annen måte skal levere gassen til oss, sa Slovakias statsminister, Robert Fico, på fredag.

– Vi klarer å presse noe [gass] gjennom den sørlige ruten [fra Tyrkia], og så langt har vi lagringskapasitet, så slovakisk forbruk er sikret, sa statsministeren.